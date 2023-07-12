Erdoğan'dan 'NATO' açıklaması: Hiçbir ülkenin girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan "Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok.

- Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.

- Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz.

- (Rus askerinin Karabağ'daki varlığı) Buradaki anlaşma, 2025'e kadar Rusya'nın belirlenen yerlerde kalmasıdır. 2025'te ise Rusya buraları terk edecektir. Ben de Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum. Aliyev kardeşim de zaten bunu yakından takip ediyor.

- (Tahıl koridoru) Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz.

- Tahıl koridoru konusunda İstanbul nasıl bir merkez olduysa bizler arabulucu olmaya hazırız. Gerek Rusya ile gerek Ukrayna ile görüşebilen liderlerden bir tanesi biziz ama böyle bir teklif henüz gelmiş değil.

- Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık.

- (İsveç'in NATO'ya katılım protokolü) Şu anda Meclisimiz kapalı, açıldığı zaman biz de bunu süratle, Meclis Başkanımız sanıyorum ki çıkaracağı ilk uluslararası sözleşme bu olacak.

- Onay makamı Meclis'tir, Meclis'ten geçtikten sonra benim onayıma gelir. Yakın takipteyiz. Bir an önce bu sürecin bitmesini istiyoruz.

- (Azov taburu) Bundan sonrası Sayın Zelenski'ye ait. Onlar zaten bu komutanları aldılar Ukrayna'ya götürdüler, ondan sonrası kendilerine ait.

- (Vize serbestisi) Biz bunu tüm liderlerle görüştük, en son von der Leyen ile de görüştük, kendilerinden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Temenni ederim ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde ele alınacak."