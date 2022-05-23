Erdoğan'dan NATO açıklaması: Diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin Ankara'nın İsveç'in NATO'ya üyelik hedefiyle ilgili endişelerini gidermek için somut adımlar atmasını gerektiğini söyledi.

Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.