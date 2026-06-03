Erdoğan’dan ‘mutlak butlan’ açıklaması: ‘Güvenli takip mesafesinden izliyoruz’

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CHP kurultayına yönelik mahkemenin “mutlak butlan” kararının gerçekte AKP'nin kararı sonucu alındığı açık olsa da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “bizi ilgilendirmez” demeye devam ediyor.

Bugün 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan "mutlak butlan” kararı sonrası CHP’de yaşanan tartışmalara değinerek "Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine, bugün hain damgası vurmak var” dedi.

Konunun "CHP’nin iç meselesi” olduğunu iddia eden Erdoğan tartışmaları “güvenli takip mesafesinden izlemekle” yetindiklerini söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu: