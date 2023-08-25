Erdoğan'dan muhalefete: 'Ölmüş atı kamçılamanın kimseye faydası olmaz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Muhalefetin durumunun "içler acısı" olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur" dedi.

Muhalefet liderlerinin ülke yönetme kapasitesi olmadığını öne süren Erdoğan, "Seçimde geleceğinize sahip çıkın bu muhalefetin ülke yönetme kapasitesi yok" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son yıllarda özel sektörün şehrimize olan yatırımları artıyor. Özellikle tekstil alanındaki yatırımlar artıyor. Bitlis tekstil alanında tüm bölgenin üretim merkezi haline geliyor. Yeter ki siz üretin yatırım yapın. Türkiye'yi yatırım, istihdam ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz. Bitlis'e son yıllarda toplam 40 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 19 adet spor tesisi kazandırdık. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadığımız gibi illerimiz, bölgelerimiz arasında da ayrım yapmayız."

'Muhalefetin koltuk korumak dışında gündemi yok'

"Son üç ayda şahit olduklarımız, muhalefetin içler acısı halini bir kez daha göstermiştir. Kardeşlerim, ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak, siyasi ikballerini kurtarmak dışında hiçbir gündemleri yoktur. Sorun varsa Cumhur İttifakı olarak çözecek olan biziz."