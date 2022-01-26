Erdoğan'dan 'Metaverse' talimatı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz pazartesi günü AKP MYK toplandı. Gündeme dair konuların ele alındığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurmaylarına Metaverse ile ilgili talimat verdiği öğrenildi.

'Gelişmeleri takip etmemiz lazım'

Toplantıda AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de Metaverse ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumda Twitter, Instagram ve Facebook gibi birçok sosyal medyanın yakında bu dünyaya taşınabileceği, kripto paranın da Metaverse ile bağlantılı olduğu aktarıldı. Parti kurmayları “Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Temkinli davranmalıyız. Bu alandaki gelişmelerde öncü de olmamız gerekiyor. Ancak, bizim burada yapacağımız her şey o dünyanın ticarileşmiş kısmını meşrulaştırmaya dönük de olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan: Hassas bir konu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Metaverse ile ilgili “Hassas bir konu. İyi ve titiz bir çalışma yapın. Konuyla ilgili alanında uzman isimlerin katıldığı bir çalıştay düzenleyin” dediği öğrenildi.