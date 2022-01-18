Erdoğan'dan, Merkez Bankası toplantısı öncesi faiz indirimi mesajı mı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bu hafta perşembe günü gerçekleştirecek Piyasada beklentiler yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin sabit bırakılması yönünde.

Diğer yandan, 27 Ocak’ta Merkez Bankası yılın ilk Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. 2022 tahminleri, para politikasının yönü ve yeni çıpası bu rapordaki mesajlardan çözülmeye çalışılacak. Piyasa oyuncularıyla yapılan anketler enflasyon yüzde 36’yı aşarak 19 yılın zirvesine çıktığı süreçte Merkez Bankası’nın yaptığı 500 baz puanlık faiz indirimlerine ara vermesinin beklendiği öne çıkıyor.

Piyasa faizlerin sabit bırakılması yönünde tahminde bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün gelen açıklamalar, "Erdoğan, Merkez Bankası'na faiz kararı sinyali mi verdi?" şeklinde yorumlandı.

Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olacağının ilk sinyalini verdi.

Ekonomideki gelişmeleri değinen Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçtiğini ve kademeli olarak döviz kuru ve faizin de aynı şekilde düşeceğini söyleyerek, "Benim bir iddiam var; 'faiz sebep, enflasyon neticedir'. Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. 20 Aralık burada bir dönüm noktası oldu. Ama faizde de artık düşüşler başladı. Aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah" ifadelerini kullandı.