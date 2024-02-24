Erdoğan'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na: Ne olacakları belli değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da açıklamalarda bulundu. CHP'yi hedef alan Erdoğan, ana muhalefet partisinin kendi içinde kavgaya tutuştuğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için ise Erdoğan, "Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil" dedi.

Erdoğan, "Kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. Tek parti döneminden beri böyleydiler" derken, yine bilindik seçim tehditlerini de sürdürdü ve "Sakarya'da yerel yönetimi bize verdiğiniz zaman, Sakarya her türlü hizmeti görecektir demektir" şeklinde konuştu.

Mitinge katılanların sayısı için Erdoğan, "Şu anda meydana bakıyorum, resmi rakamı istedim, resmi rakam ne biliyor musunuz? Şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya'yla aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Artık içeride terör örgütleri kalmadı. Son olarak, güneyimizde teröristan kurmak istediler. Operasyonlarımızla bu senaryoyu yırtıp attık. İHA'larla, SİHA'larla, Akıncılarla bunları yok ettik. Bunları o mağaralarda yok ettik" ifadesini kullandı.