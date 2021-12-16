Erdoğan'dan Lütfi Elvan hamlesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni ekonomi politikası'yla uyum sağlayamadığı gerekçesiyle “görevden affını” isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a ilişkin “ikinci gitti-geldi vakası” yaşanıyor. İstifasının ardından ismi Gelecek ve DEVA partileri ile anılan Elvan’a, “Ali Babacan’ın yeni ekonomi yapılanmasında yer alması için teklif geldiği” öğrenildi. Fakat AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “bunun önüne geçmek için Elvan’a Cumhurbaşkanlığı ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre 'yeni ekonomi politikası' sonrası Lütfi Elvan, Erdoğan’dan “affını istemişti.” Erdoğan da TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde “Elvan’ın istifasını kabul etmişti.” İktidar, Erdoğan’ın “Faiz sebep, enflasyon sonuç” teorisini savunan Nureddin Nebati ile yola devam kararı alırken, bakanlıktan ayrılan Elvan ile ilgili de bir süredir siyaset kulislerinde, Deva ya da Gelecek partilerinden birine geçeceği konuşuluyordu. Edinilen bilgiye göre, Elvan’a Deva Partisi’nden “teklif geldi.” Parti Genel Başkanı Ali Babacan’ın ülke ekonomisindeki son durum üzerine partisinde ekonomiyle ilgili “yeni bir ekip kurduğu ve Elvan’ı da bu ekibe dahil etmek istediği” belirtildi.

Teklifleri reddetti

Elvan, her iki partiden gelen teklife de “evet” demedi. Bakanlıktan ayrılmasının ardından “gerek hükümet ile ilgili gerekse AKP ile ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmadığı, aksine sessizliğini koruduğu” gerekçesiyle Erdoğan’ın “Elvan’a sahip çıktığı, Cumhurbaşkanlığı’nda ya da partide yeni bir görev vereceği” konuşuluyor. Elvan’ın da yakın çevresine “yaşanan süreçle ilgili partisi AKP’yle ve Erdoğan’la kırgınlık yaşamadığını, bir süre dinlenmek istediğini ifade ettiği” belirtiliyor.