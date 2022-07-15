Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçlarına ilişkin "İlk Kabine toplantımızdan sonra KYK borçları ile ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamız yapıyoruz. Milletimizin sıkıntısı da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Artık harç diye bir şey yok" dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK), öğrencilere verdiği kredilerin geri ödemesine Üretici Enflasyonu’nu (ÜFE) yansıtarak bayramın ikinci gününde yeniden hesaplamasıyla gençlerin borçları astronomik rakamlara dönüşmüştü.

Daha önce KYK kredi borçlarıyla ilgili çalışmaların 18 Temmuz’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı duyurulmuştu.