Erdoğan'dan 'kucaklaşma' çağrısı: 'Aynı düşünmesek de aynı yönde bakmayı başarabilmeliyiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı diploma ve sancak devir teslim töreninde konuştu.

Cumhuriyeti ''konserler ve görsel şölenlere boğulmuş bir kutlama'' ile değil temsil ettiği değerler ile anlamanın gerektiğini söyleyen Erdoğan, geride kalan yüz yılın muhasebesini yapma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği yarışma sonucu belirlenen ''100. yıl marşı''na atıfta bulunan Erdoğan, ''Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi, aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımız derinleştirmek yerine müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz'' dedi.

Silah sanayindeki gelişmelere vurgu yapan Erdoğan, ''Bağımsızlığa leke sürdürmeyeceğiz'' vurgusunda bulunarak, ''Demokrasimize vesayetin gölgesini düşürmeyeceğiz. Sadece oyun kuran değil, aleyhimize oyunları bozuyoruz" diye konuştu.