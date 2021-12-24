Erdoğan'dan kripto para için yasal düzenleme açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ekonomist ve akademisyenlerle" bir araya geldi.

Erdoğan kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyerek, "Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" dedi. Kur Korumalı Mevduat için ise Erdoğan "Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörünün merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

"Yeni ekonomik model" ile Türkiye'nin sıçramaya geçeceğini öne süren Erdoğan, "Önümüzde fırsatlar kadar riskler olduğunu da biliyoruz. Bu riskleri almaya değer" diye konuştu.

Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Olumlu haberler geliyor" dedi.