Erdoğan'dan 'korona' açıklaması: Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta cumartesi günü eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Dün akşam test sonucunun negatife döndüğünü belirten Erdoğan, bugün karantina sonrası Çamlıca Camii'ne gitti.

Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bu süreci çok çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. 4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Bugün de cuma ile birlikte halkımla buluşayım istedim" diyen Erdoğan, Emine Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında da konuştu, "Emine Hanım benden 1 gün sonra pozitif çıktı. Henüz eşim atlatmadı, tedbirler devam ediyor. Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım, BAE'ye birlikte gitmemiz gerekiyor. Eşim beni yalnız bırakmaz" dedi.

Gündemdeki konulara ve ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkartmak gerekiyor. Vatandaşlarımıza her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.