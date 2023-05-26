Erdoğan'dan 'Körfez'den gelen para' açıklaması: 'Kısa süre için de olsa rahatlattı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında Hande Fırat ile Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'de finansal sistemin sağlam olduğunu, "endişe edilmemesi" gerektiğini savunan Erdoğan, Körfez ülkelerinden gelen parayı işaret etti. Erdoğan, seçimlerin ardından "şükran borcu"nu ifade etmek için o ülkelerin liderlerini ziyaret edeceğini söyledi.

'Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı'

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kimse endişe etmesin, ekonomimiz, bankacılık sistemimiz, finans sistemimiz gayet sağlam. Bu arada da yine Körfez'den falan bizim sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da tabii ne yaptı, ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı. İşte şimdi burada bunlara prim vermeden inşallah bu seçimi de pazar günü hayırlısıyla kapattığımızda zaten göreceksiniz buraya liderler nasıl gelecekler. Veya ben o liderlere şükran borcumu ifade etmek için süratle nasıl gideceğim, bunları da göreceğiz. Bizi bu noktada vurmaya çalışanlar var, bir de sürekli burayı takip eden dostlarımız var."