Erdoğan'dan 'konsolosluklar' açıklaması: 'Kabinede gerekli kararları alacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili konuşan Erdoğan, "Mart ayının 10'unda kararnameyi açıklayacağım. Kararnameyi açıklamak suretiyle de seçim atmosferine gireceğiz" dedi.

İstanbul'da bazı konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan "Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Sizlerle beraber omuz omuza yürümeyi nasip ettiği için rabbime şükrediyoruz. Bay bay Kemal de teröristlerle omuz omuza, işte fark bu.

- Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin. Cumhuriyetimizin kuruluşu gibi 2023 de bizimdir. Fatih'in İstanbul'u fethi gibi 2023 de bizimdir. Sizlerin şu heyecanında 14 Mayıs'ın tarihe girebileceğini görüyorum.

- Pandemiden beri yurt ücretlerinde artışa gitmedik.

- Menderes'i dar ağacına götürenler halkına aşık bir siyasetçiyi halkından kopardılar. Aynı kişiler Türk-Kürt sağcı- solcu diyerek gençlerimizi birbirine düşürdüler. AK Parti'nin idealleri içinde kim kimdir diye bir şey yok. 85 milyon bizim canımızdır, ciğerimizdir.

- Türkiye'nin seçimleri küresel siyaset açısından ne kadar önemli olduğunu yabancı basın yazıyor. Küresel güçler şimdiden yoğun çaba harcıyor. İfade özgürlüğü altında değerlendirilen musaf yakma eyleminin ardında bu niyet vardır. Seçim arifesinde Türkiye kamuoyunu etkileme çabalarını takip ediyoruz. Muhalefetin oluşturduğu sahte gündemlerin amacı da gayesi de budur.

'Menderes ile nasıl helalleşecekler?'

- Her şeyden önce 'yeter söz milletindir' sözünün hak sahibi olan kardeşimizden helallik almaları gerekir. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ile nasıl helalleşecekler? Biz bu işi onlardan devraldık ve devam ettiriyoruz. CHP zihniyeti milli iradeye hiç bir zaman saygı duymamıştır. Bunlar milletin sırtından geçinmeyi gaye almıştır. Benim milletim onlara bu yetkiyi vermemiştir. 14 Mayıs'ta da vermeyecektir.

- Onlar daha adayını belirleyemedi. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kararnameyi 10 Mart'ta açıklayacağız. Bununla birlikte seçim havasına daha da girmiş olacağız.

'Temel Bey'in orada olması kendi bileceği iş'

- Bugün Hocamızın siyasi mirasına çökmüş olan zat malum altılı masada, kimlerle olduğunu görüyorsunuz. O daha siyasetin içinde yokken ben siyasetin içindeydim. Partimiz için çalıştık. Tabii Erbakan Hocamızın bazı idealleri vardı. Sanayiden eğitime, okullardaki başörtüsü sorununa kadar. Bu sorunları çözmek hocamıza nasip olmadı bize nasip oldu. Biz bu sorunları çözdük.

- İstanbul'da biz aldığımız zaman her yer çöptü, şimdi bunları görebiliyor muyuz? Bunları biz çözdük, niye? Biz olaya Ferhat ve Şirin olarak baktık dağları delerek milletimize ulaştık. Fatih gemileri karadan yürüttü biz de denizin altını kazdık. Marmaray, Avrasya Tünelini yaptık. Biz Erbakan Hocamızın izini sürdürmeyi başardık. Temel beyin orada olması kendi bileceği bir iş.

'Davos'ta bu bey de benim yanımdaydı'

- (Babacan ve Davutoğlu'na) Geçenlerde de söyledim maalesef bunları 15 yıl yanımızda taşıdık ama bunlara bir şey verememişiz. Benim Davos ziyaretimde bu bey de benim yanımdaydı. Onun yanında ben o zamanki IMF başkanına onun yanında 'siz bizden sadece borcumuzu tahsil etmek için gelebilirsiniz' dedim, bize talimat veremezsiniz dedim. O zaman 23 milyar dolar borcumuz vardı ve biz o borcu sıfırladık. Şimdi bizim 120 milyar buçuk merkez bankası rezervimiz var. Benim için 'Davos bitti' dediğimde eyvah şimdi battık dedi. Sanki Davos'a gitse dünyayı ayağa kaldıracak. Kimse bize bu defterleri açtırmasın. Şu an beni dinliyor, eğer biraz ileri giderse bunları açıklarız. Biz altı sıfırı attığımız da bu zat 'yanlış yapıyorsunuz' demişti.

- (Millet İttifakı'nın mutabakat metni) İlginç olmanın ötesinde bu devlet bir hukuk devleti, bu adamlar hukuk tanımaz. Diyor ki 'Ben geliyorum ve KHK ile FETÖ'den içeri alanları çıkaracağız' diyor. Bunlar hukuk devletinin prensipleri içinde yoktur. Bu doğrudan doğruya hukuk tanımamazlıktır.

Konsoloslukların kapatılması

- (İstanbul'da konsoloslukların kapatılması) Bunların hepsi şu anda zamana oynuyor. Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı ve ültimatom verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü de kabine toplantımız var orada gerekli kararları alacağız.