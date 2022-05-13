Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanlığı önündeki açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, ''Yönetenleri yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan sen iki yüzlüsün. Fırsatçısın. Manipülatörsün. Zulmün artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsü. Bu gürültü elektriğini kestiğin insanların karanlıktaki sesi. Özgürlüğün şarkısını duyuyor musun? '' ifadelerini kullanmıştı.