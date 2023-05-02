Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan, “Bay bay Kemal, 15 Mayıs’ta bu aziz millet, benim bu sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek” dedikten sonra alandakilere seslenerek, “Buna hazır mıyız” diye sordu.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle: