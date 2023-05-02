Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde konuştu. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Erdoğan, “Bay bay Kemal, 15 Mayıs’ta bu aziz millet, benim bu sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek” dedikten sonra alandakilere seslenerek, “Buna hazır mıyız” diye sordu.
Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
- Her şeyiyle terörist Selo Diyarbakır’da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo cezaevinde. Ne diyorlar, ‘Selo’yu çıkaracağız’. Ondan sonra da Selo’yu Öcalan’ın yerine getireceklermiş.
- Ülkeyi yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, mezhebini sormadık. Bay bay Kemal 'Ben Aleviyim' diyor. Eyvallah, biz sana Alevi misin değil misin sormadık ki? Bugüne kadar bunu niye söylemedin de şimdi söylüyorsun? Demek bu buradan bir şey bekliyor. Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun!