Erdoğan'dan kendisi için 'lağım faresi' diyen Alman politikacı için suç duyurusu

Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki eyalet seçimleri kapsamında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada mülteci politikasıyla bağlantılı olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "küçük lağım faresi" ifadesini kullanmıştı.

DW Türkçe'nin haberine göre; Erdoğan, Köln'deki avukatı Mustafa Kaplan aracılığıyla Perşembe günü Hildesheim Savcılığı'na Kubicki hakkında hakaret ve iftira davası açılması istemiyle başvurdu.

Suç duyurusunda, "Lağım faresi" tanımlaması ile Erdoğan'ın "ahlaki açıdan gelişmemiş, aşağılanmış ve tiksinti uyandıran bir insan olduğu" şeklinde bir kanaat oluşturulmaya çalışıldığı yönünde şikayette bulunulduğu belirtildi.