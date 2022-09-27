Erdoğan hakkında 'lağım faresi' sözlerine yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruya yazılı cevap verdi.

Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası çerçevesinde yaptığı konuşmada Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri kınadıklarını belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz. Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adı geçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir. Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir.”

Kubicki yaptığı konuşmada, Erdoğan'a "lağım faresi" diye hitap etmişti.