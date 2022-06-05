Erdoğan'dan Kayseri Havalimanı'na 234 milyon TL'lik bütçe onayı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Havalimanı'nın devam eden inşaatı için 234 milyon TL’lik bütçeyi onayladı.

Söz konusu bütçe onayının AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından duyurulması dikkat çekerken, yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Havalimanı Terminalimizin devam eden inşaatı için 234 milyon TL’lik bütçe Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştır. Kayserili hemşerilerimiz adına cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz."