Erdoğan'dan 'katılım bankası adı değişsin' çıkışı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı.
- Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Ekonomik kriz yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Esasen finans sisteminin çarpıklıkları, çıkmazları da vardır. Temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem bu görevini yerine getiremiyor. Finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği ekonomik düzenin yerini, diğer sektörlerin finans sektörünü desteklediği sağlıksız sistem yer almıştır.
'Sürdürülemez hale gelen mevcut finansal yapıya alternatif'
- Küresel borçluluk oranı küresel milli gelirin 3,5 katına yükselmiştir. 2008 küresel finans krizinden gerekli ders alınmadığı ve yanlış yolda yürüdüklerini görüyoruz. Bu çarpık durum finansın üretim ve yatırımlardan ayrıştırılarak dünyadaki sosyal refaha katkısının giderek azalmasına yol açmaktadır. Salgın dönemi sonrasında Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşlarca da açıkça dile getirilmektedir. Üretim, adalet, paylaşım ve en önemlisi de insanın olmadığı ekonomik finansal yapı sürdürülebilir değildir. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur.
- Biz de artık sürdürülemez hale gelen mevcut finansal yapıya alternatif yeni finansal mimariye her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Hem ülkemiz ve dünyaya hayırlı bir hizmette bulunmuş olacağımızı ümit ediyoruz.
- Ekonomi modelimizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme stratejisinin sac ayaklarını oluştururken bu imkanlardan en geniş şekilde istifade ettik. Hayati ihtiyaçlarımızın karşılanmasında bu araçların çok faydasını gördük.
Katılım bankalarına isim değişikliği
- Türkiye gibi insanların dini hassasiyetlerinin yüksek olduğu ülkede katılım finans sisteminin potansiyelinin gerisinde kalmasının sebeplerini doğru tespit etmeli, çözüm yollarını ona göre belirlemeliyiz. Katılım finans kuruluşlarının bankalardan farkı olmadığına ilişkin algı topluma yer etmiş durumdadır. Katılım bankası isminin katılım finans kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. Sadece isim değişikliyle katılım finansla bankaları toplum nezdinde ayrıştıracaktır.
- Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor. Katılım finansın yıldızı, risk paylaşımı, ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Türkiye ekonomi modelinin başarıya ulaşmasında finansal sistemimizdeki alternatif araçlar ve ürün çeşitliliğinin gelişmesinin önemli faydası vardır.
- Katılım finansın gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. Katılım finans sisteminin tüm taraflarından bu mücadelede bize gerekli desteği vermesini bekliyoruz.