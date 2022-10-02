Özdağ: 2009'dan itibaren Erdoğan 'FETÖ'nün casusluk örgütü olduğunu biliyordu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “2009’dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün bir casusluk örgütü olduğunu biliyordu" dedi.

Partisinin bugün Ankara’da toplanan Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuşan Özdağ "Türk milleti, sadece büyük dış sorunlar ile karşı karşıya değil. Aksine, bu dış sorunlar kadar büyük, hatta onlardan daha da tehlikeli iç sorunlarımız da var. Ağır bir devlet krizi yaşıyoruz. Biz, 4 bin seneden beri devleti olan bir milletiz. Tarihte sadece iki tane millet var; biz Türkler ve Çinliler, 4 bin seneden beri milleti olan" ifadesini kullandı.

"Biz öyle bir döneme geldik ki bu dönemde Erdoğan var" diyen Özdağ şöyle konuştu:

"2009’dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün bir casusluk örgütü olduğunu biliyordu. 2009’da Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne, Türkiye’de bir yabancı servisin yaptığı istihbarat operasyonun dosyası, Türk istihbaratçılar tarafından götürüldü. Bu operasyonda FETÖ’nün nasıl aktif görev aldığını anlayınca Erdoğan, Başbakanlık’ta, odasında dosyayı fırlattı ve şöyle bağırdı; ‘Bunlar casus’. Peki madem casus olduklarını biliyordun, neden 2010’da referanduma bunlarla gittin? Neden casus olduğunu biliyordun bunların?"