Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Kifayetsizler, çapsızlar...

"Kanal İstanbul" projesine karşı çıkanlara "kifayetsizler", "çapsızlar" diyen Erdoğan "Çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Ankara'dan canlı bağlantıyla katılarak şunları söyledi:

"Vatan Caddesi'ne 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diye karşı çıkanlar, GAP Projesi'ni 'Milletin hakkını yiyecekler' diye eleştirenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diye yaftalayanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Uçağın inmediği yere havalimanı mı yapılır?' diyerek güya dalga geçenler; işte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla kimi zaman yalan furyası ile kimin zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. 'Hayır'dan başka laf, 'karga'dan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama biz bunlara aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz."