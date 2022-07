Erdoğan'dan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması: Oyalama emaresi görürsek en baştaki tavrımıza döneriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi, 4'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi, 10'uncu Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında İsveç ve Finlandiya ile varılan anlaşmaya ilişkin olarak bu iki ülkenin henüz NATO'ya üye olmadıklarını söyledi.

Erdoğan "Son 2 ülke üye olmamıştır. Üyelik davetine tabi olmuştur. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza döneceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Bugün mezun olan 14'ü dost ve kardeş ülkelerden olmak üzere 193 subayımızla ordumuzu güçlendirdiğime inanıyorum.

- Kuruluşundan bugüne gelişerek başarılı bir çizgide ilerleyen MSB üniversitemizin yönetimini tebrik ediyorum.

- Profesyonel askeri eğitim öğretim kurumlarımız tarihimizin en alçak örgüt tarafından ele geçirilmişti. Tüm askeri eğitim öğretim kurumlarımızı tek çatı altında topladık. Hem dünyadaki örneklerine hem de ihtiyaçlara uygun, modern bir öğretim sistemi oluşturduk.

- Birileri TSK'nın kendini toparlayamamağı beklentisiyle ellerini ovuştururken biz yeni sistemi hizmete aldık. Personel eksiğini tamamlayarak hevesleri kursaklarda bıraktık. Kahraman ordumuz sınır ötesi harekatlarıyla dimdik ayakta durduğunu ispatlamıştır.

- Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar ordusunun gerçek durumunu görememiştir.

- Efes Tatbikatı'na dünyadan 39 ülke katıldı. Başarılı bir tatbikat ile dünyaya ders verdik. Türkiye küllerinden kalkan bir millet olarak her an her türlü zafere hazırdır.

- Türkiye, terörle mücadelede, hakkı teslim edilmesi gereken bir ülkedir.

- 15 Temmuz darbe girişimi ile ordudan kaynaklı engelleme çabaları ortaya çıktı. Tasfiyeler ülkemizin önündeki mayınları temizledi.

- Madrid'deki NATO zirvesinde müttefiklerimizle güvenlik meselelerini görüştük. NATO, kuruluşundan bugüne, çeşitli tartışmaların odağında yer almasına rağmen hala dünyanın en etkin güvenlik teşkilatıdır. Türkiye, verdiği katkılarla NATO içinde önemlidir.

- NATO bünyesinde müttefiklik ilişkisinde oluğumuzdan ülkelerin Türkiye'ye terör konusunda destek vermedikleri açıktır. Kendi güvenliğimizi sağlayacak güce sahip olduğumuz için bu eksikliği önemsemedik. NATO'ya üyelik için başvuran ülkelerin şartlarımız kabul etmeleri ilk adımdır. Onlarınki üyelik davetidir. Son iki ülke üye olmamıştır, üyelik davetine tabii olmuştur. Şartları yerine getirirlerse biz de üzerimize düşen görevi yaparız. Bu konuda bir oyalama veya riyakarlık emaresi görürsek en baştaki tavrımıza döneceğimizden kimse şüphe etmesin.

- Hazırlıklarımızı tamamladığımız an yeni harekatlarla hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz.

- Yunanistan kullanılarak dikkatimizi dağıtma gayretlerinin farkındayız. Bizim hava alanlarımızı, sahalarımızı tahrik ederek üzerimize gelenlere bizler de Hava Kuvvetlerimiz başta olmak üzere gereken dersi verdi, vermeye devam edeceğiz. Ege'deki haklarımızdan taviz vermeden Batı'daki kara, deniz, hava sınırlarımızı koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

- Birilerinin eteğinin altına saklanarak kabadayılığa yeltenen Yunanistan yönetimine bölgemizdeki gelişmelerden ve bir asır önceden ibret almasını tavsiye ediyoruz. Ege'deki komşumuzun bizimle mütenasip konumda yer almadığı gerçektir. Yunanistan konusu hak ettiği yere sahiptir. Yunanistan halkının, kendileri için felaketle bitecek macera peşinde koşacak yönetimlerine demokratik yollarla cevabı vereceklerini ümit ediyorum.