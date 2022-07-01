Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 16.00’da asgari ücrete yapılacak ara zammı açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan basına yapılan bilgilendirmede, Erdoğan’ın saat 16.00’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklama yapacağı belirtildi.
Haber Merkezi
Asgari ücretin açıklanacağı saat duyuruldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16.00'da asgari ücrette yeni rakamı açıklaması bekleniyor.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 16.00’da asgari ücrete yapılacak ara zammı açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı’ndan basına yapılan bilgilendirmede, Erdoğan’ın saat 16.00’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıklama yapacağı belirtildi.