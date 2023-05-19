Erdoğan'dan İstanbul Modern'e ziyaret: Eczacıbaşılar karşıladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 Mayıs'tan itibaren yeni binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan İstanbul Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan'ı Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı karşıladı.

'Sanatçıların üzerinde mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar'

Ziyareti sırasında bir konuşma yapan Erdoğan muhalefeti hedef aldı ve "Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerine mahalle baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar. Her tuzağı bozduk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Sanatçılar ve sanat dalları arasında ayrım yapan değil, tüm değerlerini bağrına basan, kuşatıcı bir yaklaşımla hareket ediyoruz" diye konuştu.