Erdoğan'dan İŞKUR’a çift maaş ataması

Resmi Gazete'de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile atama kararları yayımlandı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, önemli yönetim kurulu üyeliklerine atananların kamuda halihazırda yöneticilik yaptıkları ortaya çıktı. “Çift maaş" alacak isimler arasında İŞKUR yöneticisi de yer aldı.

Görev sayısı 2'ye ulaştı

Erdoğan tarafından ataması yapılan ilk isim, Kutluhan Taşkın oldu. 21 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atanan Taşkın, önceki gün gece yarısı atama kararıyla da Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de getirildi. Böylece Taşkın’ın görev sayısı ikiye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Sermayeli Kuruluş Ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapan Erkan Tek ise işsizlik sorununa çözüm olması gereken Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Sermayeli Kuruluş Ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Feyza İleri de çift maaşa kavuşan bir diğer isim oldu. Feyza İleri, bundan böyle mevcut görevinin yanı sıra Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu Üyesi olacak.

Erdoğan’ın milletvekili yapmadığı ancak kamuda ballı maaşlarla görevlendirdiği isimlere bir yenisi daha eklendi. TBMM 23’üncü Dönem AKP Milletvekili Nuri Uslu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

Diğer atamalar

Erdoğan’ın gece yarısı gerçekleştirdiği diğer atamalar ise şunlardan oluştu: