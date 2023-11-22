Erdoğan'dan 'İBB adayı kim olacak?' sorusuna yanıt: 'En uygun olanı göreceksiniz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" diyerek yanıt verdi.

"İstanbul'da eski bir bakan mı göreceğiz acaba?" sorusuna ise Erdoğan, "En uygun olanı göreceksiniz" diye şeklinde cevap verdi.