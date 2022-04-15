Erdoğan'dan 'heyecan' adımı: 'MHP'li iki ismi bakan yapacak' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakan değişimlerine devam edeceği iddiasına yeni 'kulis' bilgileri eklendi.

Milli Gazete’den Muhammed Vefa’nın haberine göre, Erdoğan tarafından kabinede yapılan kısmi değişimin MHP ile süreceği belirtiliyor.

İddiaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendilerini "muhalefet” olarak ilan etmesine rağmen Erdoğan’ın, MHP’den bazı isimlerin kabinede yer almasını istediği dile getiriliyor. Özellikle MHP içerisinden iki bakanın kabineye atanabileceği konuşuluyor. Bu durumla birlikte AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ilk kez bir kabinede bir araya gelmiş olacak.

Cumhur İttifakı kulislerinde, söz konusu MHP’li isimlerin kabineye atanması halinde Cumhur İttifakı’nın seçime daha büyük heyecanla gidebileceği aktarılıyor.