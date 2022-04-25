Erdoğan'dan HDP'ye: 'Onları parlamentonun mensubu olmaya yakıştırmıyoruz'

Bakanlarla yaptığı toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'nin açıklamasını tamamı yalan yanlış bilgilerle dolu olduğu için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden önce Ermenilerle ilgili bilgileri iyi öğrenmesi lazım" dedi. Erdoğan "HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Onları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Pandemide küresel üretim ve tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar ülkemizi dünyanın alternatif merkezlerinden biri haline getirmiştir."

"Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız."

"Baharın ve yaz aylarının sağlayacağı rahatlamaya şimdiden göz dikenlere karşı teyakkuz halindeyiz. Fiyatları sebepsiz yükseltenlere en küçük acıma duymayacağız."

"Yaşadığımız sıkıntılar dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği değişim sürecinden kaynaklanıyor."

"Ülkemizi vesayetten kurtardık, enflasyondan da kurtaracağız. Ülkemizi terör belasından arındırıyoruz, çarşı pazardaki yangını da söndüreceğiz."

"Sosyal yardım sistemimizin parametrelerine göre ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Bu vesile ile Ramazan döneminde denk gelen yaşlı ve emekli maaşlarını cuma gününe çekeceğiz. Ayrıca 15 milyar liralık ilave destek paketinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız."

'TBMM'nin gerekeni yapacağına inanıyorum'

"ABD'nin açıklamasını tamamı yalan yanlış bilgilerle dolu olduğu için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden önce Ermenilerle ilgili bilgileri iyi öğrenmesi lazım."

"Geçmişte kimi zaman sözlü olarak dile getirilen bu ihanetin kanun teklifi olarak sunulması ister istemez bu hainlere kimlerin cesaret verdiğini düşündürüyor. TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum."

"HDP asılsız Ermeni iddialarının bayraktarlığına soyunuyor. Onları bu parlamentonun mensubu olmaya yakıştırmıyoruz."

"Ermeni isyanlarında Kürt kardeşlerimizin yaşadığı yerlerde de bir sürü kayıplar verilmiştir."

"Ülkemizin dört bir yanında Ermeni çetelerin yaptıkları katliamların acısı hala yaşanıyor... Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi insani bir vazife olarak görüyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşı

"Geçen gün Zelenskiy ile görüştüm yarın da Putin ile telefonda görüşeceğim."

"Görüştüğümüz taraflara hem birbirlerinin yaklaşımlarını hem de görüşlerimizi iletiyor, ateşkes için temennilerimizi aktarıyoruz."

"Sahadaki tırmanma masadaki yavaşlama görüntüsünü tam tersine çevirmemiz gerekiyor."

'Çay Müzesi' açıklaması