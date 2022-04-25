Erdoğan bakanlarıyla toplanıyor: Bayram tatilinin uzaması görüşülecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bakanlarıyla toplanıyor. Toplantıda Ukrayna'daki savaş, devam eden askeri operasyonlar, ekonomi gibi gündemler ele alınacak. Beştepe'deki toplantıda Putin-Zelenskiy zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar da değerlendirilecek.

Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor. 2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek. Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek. Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak.