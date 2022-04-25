Erdoğan bakanlarıyla toplanıyor: Bayram tatilinin uzaması görüşülecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bakanlarıyla toplanıyor.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bakanlarıyla toplanıyor. Toplantıda Ukrayna'daki savaş, devam eden askeri operasyonlar, ekonomi gibi gündemler ele alınacak. Beştepe'deki toplantıda Putin-Zelenskiy zirvesi için yürütülen diplomatik çabalar da değerlendirilecek.

Toplantıda Ramazan Bayramı tatilinin uzatılmasının da görüşülmesi bekleniyor. 2 Mayıs Pazartesi başlayacak bayram tatili, 4 Mayıs Çarşamba bitecek. Kabine toplantısında 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de tatil ilan edilmesi değerlendirilecek. Bu yönde bir karar alınırsa memurlar dokuz gün tatil yapacak.