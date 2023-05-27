Erdoğan'dan 'göçmen' mesajı: 1 milyon kişi daha dönecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT’de ikinci defa propaganda konuşması yaptı.

Seçimlerin iki turu arasında en çok gündeme gelen göçmenler konusuna değinen Erdoğan, 1 milyon kişinin ülkelerine döneceğini söyledi.

Ekonomideki sorunlar için bir kez daha 'çözüm' sözü veren Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: