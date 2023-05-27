Erdoğan'dan 'göçmen' mesajı: 1 milyon kişi daha dönecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için TRT’de ikinci defa propaganda konuşması yaptı.
Seçimlerin iki turu arasında en çok gündeme gelen göçmenler konusuna değinen Erdoğan, 1 milyon kişinin ülkelerine döneceğini söyledi.
Ekonomideki sorunlar için bir kez daha 'çözüm' sözü veren Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- Geri dönen 600 bine yakın sığınmacıya kısa sürede 1 milyon kişi daha ekleyecek bu projeleri de hayata geçirmeye başladık. Bu meseleyi Boraltan Köprüsü faciasında tek parti zihniyetinin yaptığı gibi değil, inşallah güvenli ve onurlu dönüş süreciyle insani bir şekilde çözüme kavuşturacağız.
- Ekonomide yaşanan sıkıntıların da farkındayız. Kira ve gıda fiyatları başta olmak üzere insanımızın günlük hayatını sıkıntıya sokan hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz.
- Biz birileri gibi, akşam başka, sabah başka konuşup sonra da dönüp ‘Çarpıcı olsun diye öyle söyledik’ diyerek milletle dalga geçenlerden asla olmadık, olmayız. Biz ne diyorsak onu yaparız, ne yapıyorsak onu söyleriz.
- Bundan sonra ise ülkemizdeki muhalefetin kendi içinde samimi ve yapıcı bir muhasebe yaparak kendini yenileyeceğini ümit ediyoruz.