Erdoğan'dan gençlere: Hayata gözlerini AK Parti döneminde açmış bir nesilsiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KYK yurdunda öğrencilerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yurt sayısını 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik. Bay Kemal'e sorarsan yurt yok diyor" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
-
Bizim okul hayatımız, Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan çok çalkantılı çok sıkıntılı bir döneminde geçti. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çok çalıştık engelleri aştık eser ve hizmet ürettik.
-
Bu gençlik Teknofest gençliğidir. Artık uzay için çalışıyoruz. Geçmişte gençlerimizi sağ sol ilerici gereci diye gençliğin birikimini heba edilmesine karşı güçlü duruş sergilenmedi
-
Pençe Kilit heraketı devam ediyor. 45 terörist etkisiz hale getirildi. İnlerine giriyoruz. Sayı daha da artacak. 3 şehidimiz var.
-
Türkiye'nin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonundan çıkarmadan yolu devam ettireceğiz.
-
Birçoğunuz birçok eser ve hizmeti bilmyorsunuz. Yavuz Sultan Selim'in başlangıcı ile bitişiini bilmiyorsunuz. Sizler Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. İstanbul - İzmir arası 3 saate indi. 1915 Çanakkale köprüsü hizmete alındı. Osmangazi Köprüsü'nün başlagıcı ile bitişini bilmiyorsunuz.
-
Aynı şekilde 18 Mart Çanakkale Köprüsü dünyada bir ilk. Bunu başardık. 2,5 milyar Euro ile bunu bitirdik. Hangi usulle, yap-işlet-devret anlayışıyla bitirdik. Kasamızdan para çıkmadan getirilen krediyle bitirildi. Belli bir süre bu yüklenici firma Kore ve Türkiye olmak üzere burayı işletecekler ondan sonra da Türkiye'nin kendisine teslim edecekler. İşte bu bir maharettir. Bizden öncekiler bunu niye yapmadılar?
-
Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi girebiliyordu. Şimdi 10'da 10. Kimseyi açıkta bırakmıyoruz. Üniversite sayımızı 78'den 207'ye çıkardık. Üniversitemizin olmadığı bir il yok. Bunlar iş bilenin kılıç kuşananın.
-
Yurt sayısını 190'dan 778'e, yurt kapasitelerini de 182 binden 747 bine yükselttik; Bay Kemal'e sorarsan yurt yok diyor.
-
Hiçbir evladımız eğitim öğretimden geri kalmasın diye aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz. Bu yıl kredi veya burs alan 1 milyon 374 bin öğrencimiz var. Her ay bu ödemeleri ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini Mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatıracağız.
-
Spor konusunda da tarihimizin en büyük atılımları bizim dönemimizde gerçekleşti. Ülkemizin dört bir yanını sentetik futbol sahaları, atletizm pistleri, yüzme havuzlarıyla donattık. Lisanslı sporcu sayımız 278 binden 11 milyon 300 binin üzerine çıktı.