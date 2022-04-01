Erdoğan'dan gençlere 'aromalı kahve' ve 'dünyayı gezme' tavsiyesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi’ndeki topu kütüphane açılış törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada gençlere "sosyal medyadan faydalanırken gerçek hayattan kopmamaları" tavsiyesinde bulundu. Erdoğan "Demli bir çay ve aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin. Ülkemizi, dünyayı gezmek için şartlarınızı zorlayın" ifadelerini kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi yakında hayata geçireceklerini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"- Bugün burada, Fatih Belediye’mizin ilçemize kazandırdığı 13 kütüphane ile gençlik ve spor merkezlerinin açılışını yapmak üzere bir aradayız.

- Tamamı da salgın döneminde hazırlanan kütüphanelerimizi bugün toplu bir şekilde resmen hizmete açıyoruz.

- Hamd ediyoruz, zira kitabımız Kur’an-ı Kerim ‘ikra’ ile başlıyor ve ‘oku’ emri ilahisiyle başlayan kitabımızda işte bu kütüphanelerimizin bu noktada adeta bütün gençlerimize, 7’den 70’e okuma imkanını hazırlaması sebebiyle de ben belediye başkanımızı ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.

- Bugün dönüp baktığımda, ülkemizin son 40 yılda sahip olduğu kazanımların hepsinin de öncülüğünü zor şartlarda kendini yetiştiren bu neslin yaptığını görüyorum. Sizler, maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından gerçekten çok şanslısınız. Ancak bu imkanların aynı zamanda dikkatinizi dağıtma riskinin işinizi zorlaştırdığı da bir gerçektir.

- İnternet mecraları, özellikle de sosyal medya, sağladığı kolaylıklar yanında doğru, kararında ve bilinçli kullanılmazsa adeta bir bataklık gibi içine düşeni yutup yok edecek tehditleri de içinde barındırıyor.

- Amerika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde genel olarak internet mecraları özellikle de sosyal medya ve elektronik ticaret platformları konusunda ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Türkiye olarak biz de vatandaşlarımızın tamamını, özellikle de gençlerimizin geleceğini korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık.

- Bu çerçevede geçtiğimiz hafta başında AK Parti olarak düzenlediğimiz bir forumda, dijital kültür, dijital ekonomi, dijital hukuk meselelerini enine boyuna konuştuk, tartıştık. Hukuki altyapıdan yoksun sosyal medya ve elektronik ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar, bu konudaki tereddütlerin ve endişelerin çok üzerindedir. Bunun için en kısa sürede gereken düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

- Tabii dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, bir kitabın kapağının içine girerek adım attığımız o dünyanın yerini tutamaz. Tutmamalıdır.

- Aynı şekilde hiçbir dijital mecra, sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz. Bunun için gençlerimizden internet, sosyal medya vb. alanlardan istifade ederken gerçek hayattan kopmamalarını istiyoruz.

- Mesela kağıda basılı kitapları çantanızdan, masanızdan asla eksik etmeyin.

- Demli bir çay veya güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin.

- Yakın şehirlerimizden başlayarak ülkemizi, imkanınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın.

- Bunları yaptığınızda diğer imkanların, diğer mecraların önünüzde bambaşka dünyalar açtığını, size bambaşka faydalar sağladığını göreceksiniz."