Erdoğan 'şeker fiyatları iyi' dedi, zam gelince konuşması değiştirildi

Gazeteci Bahadır Özgür, sosyal medya hesabından bir paylaşımlarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçakta 'şeker' konusunda yaptığı açıklamaların; şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası değiştirildiğini ve basına yeni bir metin ile servis edildiğini aktaran Özgür, metinlerin resimlerini de paylaştı.

Özgür'ün paylaşımlarına göre, Erdoğan önce ''Şekerle ilgili Türkşeker adımlarını olumlu atacak ve bu fırsatçılara fırsat vermeyecek. Fiyatlar iyi'' açıklamasında bulunuyor.

Perşembe saat 14'e kadar ambargolu olarak basına servis edilen metin, şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası hızlıca değiştiriliyor ve yeni bir metin servis ediliyor.

Yeni metin de ise şeker konusu hakkında herhangi bir açıklama yer almıyor.