Erdoğan'dan F-16 açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabından sonra New York'ta ikili temaslarını sürdürdü.

NTV'nin haberine göre devlet başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, bir muhabirin "Biden'la görüşecek misiniz?" sorusu üzerine ABD Başkanı'nın düzenleyeceği resepsiyona katılacağını söyledi. Erdoğan "Biden'la ayrı ikili bir görüşme yapmayı diler miydiniz?" sorusuna ise "O Biden, ben de Erdoğan" karşılığını verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarının "ABD Senatosu'ndan geçeceğini düşündüğünü" ifade etti.