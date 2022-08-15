Erdoğan'dan eski AKP'lilere: Geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum

Ankara'da AKP'nin 21. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP'liler için "Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Okuduğumuz bir şiiri bahane edenlere cevabı Ak Parti'yi kurarak verdik.
- Bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü, artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek AK Parti'nin kuruluşunu ilan ettik. Girdiğimiz ilk seçimde bizi yüzde 34 oyla iktidara getiren milletimiz bugüne kadar AKP'ye yüzde 40 ila yüzde 50 arasındaki oyla bizi birinci çıkarmıştır.
- Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum.
- Bu büyük davanın mensubu olmak nasip işidir. AKP 21 yıl önce siyasete adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönem başlatmış, ülkeyi uçurumun kenarından kurtarmıştır. İnancımızın ve insanlığımızın gereği olarak yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız.
- Türkiye, 2023 vizyonunu artık demokraside ve kalkınmada eksiklerini tamamlama değil, siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en büyükleri arasında yer alma hedefini inşa etmektedir. İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
- Ülkemize, eski Türkiye’nin tuzaklarıyla irtifa kaybettirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Son günlerde, kim olduğu belirsiz tipler tarafından körüklenmek istenen ırkçı ve mezhepçi nefretin ülkemizin birliğini zedelemesine asla müsaade etmeyeceğiz.
- Ülkeyi yönetme müktesebatları 1940’ların tek parti faşizminden, iktidara gelme pratikleri 27 Mayıs darbesinden ibaret olanların çırpınışları boşunadır. Biz Türkiye’yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken bir asır geriye götürmeye kalkanlara, dünyayı tersine döndüremeyeceklerini beraberce göstereceğiz.
- Esasen bizim 2023 hedeflerimizin karşısına tek parti CHP'si devrinin zulüm ve sefalet uygulamalarını güzellemeleriyle çıkanlara artık kimse itibar etmiyor. Yine bizim 2053 vizyonumuzun karşısına inşa ettiğimiz eserleri yıkma, yaptığımız hizmetleri tersine döndürme vaadiyle çıkanlara kimse kulak vermiyor. Tek sermayesi Ak Parti, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan husumeti olanlar, sadece her tarafı buram buram manipülasyon kokan sosyal medya mecralarında ve Türkiye düşmanı çevrelerde revaç buluyor. Tabi bir de bunların yanında PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle, bunların sivil görünümlü uzantıları var.
- Milletimiz sandığa gittiğinde bugüne kadar ülkeye kazandırılan eserlere bakılacaktır. Eğitim de AK Parti iktidarı neler yaptı? Sağlıkta, adalette, ulaşımda, dış politikada neler yaptı? Bütün milletim bunları gözden geçirmeyecek mi? Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır. Bir genç için en önemlisi nedir eğitim öğretimdir. Bunu başarıyla gerçekleştiren biz olduk.
- kardeşlerim ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Aynı dönemde 100-110 kişilik sınıflarda okuyanlar vardı benim topraklarımda. Şimdi ise 20-15 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim görüyor. 76 üniversite devraldık, şu anda 208 üniversite var. 81 vilayetimizin tamamında üniversitesi olmayan ilimiz kaldı mı? Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor; bu kadar üniversiteye ne gerek var? Bunların mantığı mantalitesi bu.
- Yanılmıyorsam Tatlıses'e sormuşlardı, siz hangi üniversiteyi bitirdiniz? Şanlıurfa'da üniversite olarak ne vardı, Oxford vardı da okumadık mı demişti. Şimdi Hakkari'de, Şırnak, Iğdır'da da üniversitemiz var. Hepsinde üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz, doçentlerimiz geliyor, onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik biz.
- Açtığımız toplamda 19 şehir hastanesinin 25 bin 298 yatak kapasitesi var. Sayın Kılıçdaroğlu sen bu ülkede SSK'nın başındaydın. Allah aşkına çık da de ki, 'şu hastaneyi de ben yaptım, ben bitirdim' de. O dönemde hastanelerde maalesef Savaş Ay'ın meşhur programında adeta dalga geçer gibi bununla dalga geçiyordu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğündeki o kurumu çökertmesi yeter.
- Buradan şimdi müjde veriyorum, toplu konut idaresinde milletimiz konut almaya hazırsa, Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız.