Erdoğan'dan eski AKP'lilere: Geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum

Ankara'da AKP'nin 21. kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AKP'liler için "Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: