Erdoğan'dan AKP'nin kuruluş yıl dönümü açıklaması: 'Türkiye daha demokratik, daha özgür bir Türkiye'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye’si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye’dir" dedi.

AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin prangalardan ve kast sisteminden kurtulduğunu ifade eden Erdoğan, "21 yıldır yaptıklarımız ayakları bu topraklara basan, milletin değerleriyle barışık, ehil kadrolar elinde Türkiye’nin neleri başarabileceğinin işaretidir" yorumunu yaptı.

'Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir'

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye’si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye’dir.

Türkiye, bizim dönemimizde sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı, aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu.

'Kast sistemine son verdik'

Yıllarca bu millete öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Bu milletin çocuklarının okumasını, üniversiteye gitmesini, belli meslekleri yapmasını suni sebeplerle engellediler. Sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini, dünyada hak ettiği yeri almasını sabote ettiler.

Kadınların başörtülü-başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, evlatlarımızın kılık kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarından kovulduğu, temel hak ve hürriyetlerin yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü işte bu kast sistemine son verdik.

'İlerlemeyi sürdüreceğiz'

Ülkenin tüm imkânlarını hangi kökene, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizin tamamına seferber ettik. 21 yıldır yaptıklarımız ayakları bu topraklara basan, milletin değerleriyle barışık, ehil kadrolar elinde Türkiye’nin neleri başarabileceğinin işaretidir.

Milletimizle birlikte hak yolda ilerlemeyi, ülkemize eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. AK Parti sancağını daha da yüceltmeye; davamıza, ülkemize ve şehirlerimize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz."