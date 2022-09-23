Erdoğan'dan esir takası açıklaması: Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi, gönderdik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:
- 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik. Bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.
- Mir kart konusunda atılabilecek adımlara bakacağız.
- (6'lı masanın adayı)Bu konu bizim derdimiz değil, onların derdi niye bizi gersin ki. Biz kararlı bir şekilde onlar da kararsız bir şekilde yolumuza devam ediyoruz.
- Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden dostların hepsi ummadığım, beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla, farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler.