TRT Haber'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Özkoç, Erdoğan'a 'Sen FETÖ'cünün Allahısın' demişti.
İsmail Sarp Aykurt
Serdar Şahinkaya
Haber Merkezi
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Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik 'Sen FETÖ'cünün Allahısın' davası
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Haber Merkezi
TRT Haber'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Özkoç, Erdoğan'a 'Sen FETÖ'cünün Allahısın' demişti.