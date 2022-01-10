Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik 'Sen FETÖ'cünün Allahısın' davası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Haber Merkezi

TRT Haber'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Özkoç, Erdoğan'a 'Sen FETÖ'cünün Allahısın' demişti. 

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Bu sözler Erdoğan'a: Sen FETÖ'cünün Allahısın