Erdoğan'dan dikkat çeken '50+1' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak televizyon yayınında konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 şartından geri dönülmesi gündemine ilişkin, "Böyle bir yapılanmaya veya böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım" ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii buradaki 50+1, oran itibarıyla 50+1 oranı değil biliyorsunuz. Yüzde 50+1 oy, bu demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Ve eğer bu adım karşılık bulursa, çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor, olmaması için hiçbir neden yok. Ben şahsen böyle bir adımın atılması halinde buna taraftarım. Ve temennim odur ki seçim sonrasında atılacak bu adımla bir netice alırsak, o zaman seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, çok daha kolay olacaktır."