Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretinde Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan eşlik etti. 

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