AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye ziyaretinde Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Taziye ziyaretinde Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan eşlik etti.