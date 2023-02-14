Deniz Baykal Devlet Mezarlığı'na defnedildi

Geçtiğimiz günlerde 85 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenazesi Ankara’da düzenlenen törenlerin ardından Devlet Mezarlığı’na defnedildi.

Baykal için ilk olarak sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’nde ardından TBMM’de resmi tören düzenlendi. Törenlerin ardından Baykal'ın cenaze namazı ise Ahmet Akseki Camisi’nde kılındı.

Baykal’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Devlet Mezarlığı’na getirilerek burada toprağa verildi. Mezarlıktaki törene Baykal ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda siyasetçi katıldı. (ANKA)