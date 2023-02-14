Kılıçdaroğlu Baykal'ın cenazesinde konuştu: Ömrünüzü verdiğiniz mücadeleyi tamamlayacağım

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal için bugün ilk tören CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Huzurunuzda söz veriyorum, ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüm şöyle:

"Sayın Genel Başkanım, Kuvâ-yi Milliye'ci bir ailenin ferdi olarak bu ülkenin dünü ile yarını arasında köprü olarak kalmadınız, Ülkemizin güzel geleceğini, demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz. Milli Mücadelemizin büyük komutanı, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de CHP'dir' der. Ne mutlu size ki, Mustafa Kemal'in iki büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, unutulmayacak emekleriniz var.

Sayın Genel Başkanım, ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlılığından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül'de diğer siyasi parti liderleriyle birlikte zincirbozanı yıkıp geçen de 12 Eylül ve diğer askeri darbelerle hesaplaşmaktan da bir an olsun geri adım atmayan sizdiniz.

Biz yani CHP'nin sizden sonraki kuşakları, demokrasi mücadelesini Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten ve sizden öğrendik.

Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum, ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz, ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Hoşça kalın Sayın Genel Başkanım."