Erdoğan'dan 'Demirtaş' çıkışı: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:
- Ülkemizi Türkiye modeliyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma yolunda devam ediyoruz.
- Ekonomide milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için yapılan düzenlemeler yasalaşacak.
- Ülkemizde de elbette enflasyon sorunu vardır, bunun yanında döviz kuru dalgalanmasıyla boğuşmuştur. Buna rağmen ülkemizdeki enflasyon artışı diğer ülkelerin altında kaldı. Döviz kurunda olduğu gibi enflasyonda da ülkemiz ve ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir şişkinliğin olduğu ortadadır.
- Enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak çalışanlarımızın durumunu Temmuz ayında yeniden değerlendireceğiz.
- Özel okul zamlarını enflasyon oranıyla sınırladık, Bay Kemal çıkmış konuşuyor, ne konuşuyorsun ya. Biz bu işi yaptık. Sen geriden geliyorsun.
- Ülkemizi ekonomide de şampiyonlar liginin parçası haline getirmekte azimliyiz.
- Ana muhalefetin lideri milletin eğlencesi haline dönüştü. Anlaşılan ülkede komedyen eksiği var, bu zat orayı doldurmak için tüm gücüyle çalışıyor.
- Kılıçdaroğlu kimseyi işten çıkarmayız diye namus sözü verdi, CHP'li belediyelerde onbinlerce kişi işten çıkarıldı.
- Daha bizim karşımıza kimi aday çıkaracaklarını belirleyemiyorlar. CHP'nin kendi içinde saç saça baş başa kavga var.
- Kendilerine afedersiniz 'Mustafa Kemal'in itleri' diye ayar verenlerin bugün gönüllü avukatlığına soyundular. CHP'yi Kandil'in kapıkuluna çevirdiler.
- Ağız ishaline tutulmuş kifayetsizler misali ne söylediklerini ne yaptıklarını kendileri bile bilmiyor.
- PKK'nın uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Karma komisyonda gereği bunun yapılacak. Parlementoda bu tür birilerini görmek istemiyoruz.
- Şu an Edirne'deki (Demirtaş) en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki şu an her yer toz pembe. Onların da kendi içlerinde hesaplaşmaları var, bu hesaplaşmayı yapacaklar.