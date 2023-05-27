Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Ben onların gramajını biliyorum

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinden ayrılan ve Millet İttifakı'na katılan Babacan ve Davutoğlu için 'Ben onların gramajını biliyordum' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan A Haber ve ATV ortak yayınında eski "yol arkadaşları", Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ilişkin konuştu.

Erdoğan, "Bu söylenen kişilere başbakanlıksa başbakanlık verdik. Bakanlıksa bakanlık... Ama insanoğlu doymuyor. Başbakanlık görevini verdiğimiz zat ayrılığında bir veda konuşması yapmıştı. Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz demişti. Diğeri bana istifasını getirirken yanımdaki arkadaşların kifayetsiz olduğundan bahsetmişti. Senin yanındakiler ne kadar kifayetli diye sorduğumda bana cevap verememişti. Ben onların gramajını biliyordum" dedi

Haber

Erdoğan canlı yayında uyuyakaldı