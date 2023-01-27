Erdoğan'dan Cumhur İttifakı'na yeni katılım teklifi: 'Olumsuz bir durum yok'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhur İttifakı'na katılmak için teklif aldıklarını ve bunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Zekeriya Yapıcıoğlu, dün Habertürk'te katıldığı programda Erdoğan ile görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızla daha önceden de görüştük" diyen Yapıcıoğlu, "Muhtemelen bundan sonra da görüşürüz. İYİ Parti, Saadet ve Gelecek Partisi ile görüştük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile ittifak hakkında görüştüklerini belirten Yapıcıoğlu, "AK Parti ile birlikte hareket etme şeklinde okumak mümkün tabii. Cumhurbaşkanımızın teklifi oldu, ittifaka dahil olabilir misiniz, katılır mısınız diye. Yüz yüze de görüşünce şu anda değerlendiriyoruz. Şu anda olumsuz bir durum yok, bakalım hayırlısı olsun" dedi.

Parlemento seçimleri

Seçim sisteminin partileri ittifak yapmaya zorladığını kaydeden Yapıcıoğlu, "Seçim barajı yüzde 7'ye indi. Partiler baraj endişesi taşımamak için ittifak arayışına giriyor. Bu doğaldır. Asgari müşterekte anlaşılırsa. Başkalaşmadan bir ittifak mümkündür. Daha önce de teklif oldu ama neticede olgun şekilde sonuçlanmadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti adayına destek verdik ama parlamento seçimlerinde 81 ilde kendi adaylarımızla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'İttifaka sıcak bakıyoruz'

İttifakla ilgili değerlendirmelerine devam eden Yapıcıoğlu, "Görüşmelerimiz devam ediyor, olumlu sonuçlanırsa birkaç hafta içerisinde netleşir. İttifakın parçası olma ihtimali var, bunu zaman gösterecek. Şu anda hiç sorun yok. Şimdi ayrıntıları konuşuyoruz" diye konuştu.

Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Birkaç ihtimal var. Partilerin ittifak içinde hareket etmelerinin tek bir yöntemi yok. Hem cumhurbaşkanı hem de parlamento seçimleri var. Kendi başına girmesi, ittifak içinde girmesi ya da karma şekilde girilmesi mümkündür. İttifaka sıcak bakıyoruz, teknik konuları değerlendiriyoruz."