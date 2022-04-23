Erdoğan'dan çocuklara: Yetki sahibi olduğunuzda kirlenmeyin

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Erdoğan, "Bizim savaşları bitirmek krizleri sona erdirmek huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretin en önemli motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgi coşku umutla çarpmalıdır. Çocuklar korkunun pençesinde değil huzurun kucağında uyumalıdır. Ankara'da toplanan TBMM'nin açılış tarihi bundan dolayı mili mücadelemizin en kritik dönüm noktası olan 24 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin ardında işte bu inanç vardı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan çocuklara, "Yarın hayatın farklı alanlarında söz etki, yetki sahibi olduğunuzda sakın ola zamana yenik düşmeyin sakın ola kirlenmeyin ailenize arkadaşlarınıza okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. Tekolojinin imkanlarını kullanın ama asla onun esiri olmayın. Okulda size öğretenleri mutlaka alın ama onunla sınırlı kalmayın. En iyi öğretici hayattır. Hayatla bağlarınızı asla koparmayın" diyerek seslendi.