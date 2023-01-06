Erdoğan'dan 'çiftçi destek kredisi' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'na katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" dedi.

Erdoğan "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" diye konuştu.

Tarım Borç Transferi Kredisi'ne ilişkin ise Erdoğan "Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır" dedi. Erdoğan "Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir" diye belirtti.