Erdoğan'dan 'büyüme' yorumu: 'Hani ekonomi kötüydü?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Aydın'da düzenlenen mitingdeki konuşmasında TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı büyüme oranına değinerek "Hani ekonomi kötüye gidiyordu? İşte buyurun" dedi.

"Bugün açıklanan 2023 yılı büyüme rakamları hamdolsun oldukça iyi geldi" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ekonomisi geçen yıl depreme ve diğer olumsuzluklara rağmen yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüydü, ekonomi kötüye gidiyordu? İşte buyurun. Böylece ekonomimiz üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi. Bu oranla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduk. Gayrisafi yurt içi hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırın üzerine çıktı. Muhalefet hani 'Yandık, bittik, öldük' diyordunuz, ne oldu? Aydın 31 Mart akşamında bu muhalefete dersini verecek, ben size inanıyorum."

Mehmet Şimşek: Yapısal reformlara devam edeceğiz

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerine ilişkin yaptığı açıklamada "2023'te büyümenin yaklaşık üçte biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin sürdüğüne işaret ediyor. 2024'te net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz. Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.