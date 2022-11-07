Erdoğan'dan 'başörtüsü' açıklaması: Halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda "Başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğini Meclis'e göndereceğiz. İlk defa açıklıyorum. Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim" diyen Erdoğan, "Temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimizde mecliste bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Ülkemizin 81 vilayeti ve ilçelerinde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini, tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Böylece seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz.
-
Ülkemizi Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan 2023 hedefleriyle buluşturduğumuz gibi inşallah Türkiye Yüzyılı programına da kavuşturmakta kararlıyız.
'TOGG çok önemli bir sembol olmuştur'
- Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yüzyılı sevincini, ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikasındaki üretim bandından çıkış töreniyle taçlandırdık. Geçmişte yerli ve milli sanayi hamleleri; kimi özgüven eksikliği, kimi kasıtlı sabotajlar, kimi istikrarsızlık iklimi sebebiyle kesintiye uğrayan milletimiz için TOGG çok önemli bir sembol olmuştur. Topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir.
-
Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Rabbim kimseyi siyasi, ideolojik ve nefsi bağnazlığı yüzünden kendi ülkesine ve milletine düşmanlık edecek seviyeye düşürmesin. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan, şubatta satışı başlayacak, mart sonunda yollara çıkacak TOGG'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyoruz.
'Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir'
-
Polis Akademimizin 1 Kasım'daki töreninde emniyet teşkilatına katılan gençlerimizin sevincine ortak olduk. Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polisimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi emellerle hareket ettiğini belirtmek istiyoruz. Yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. Türkiye geçmişten bugüne 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre hak ettiği imkanlardan eserlerden hizmetlerden mahrum kalmışlardır. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla, yine aynı oyun sahnelenmeye başlandı. Ama bu defa açık net söylüyorum; başaramayacaklar.
-
Bunlar sınırlarımız teröristler tarafından taciz edilirken DEAŞ'ın, 15 Temmuz'da FETÖ'nün, Karabağ'ın işgaline karşı Ermenilerin, faiz lobilerinin ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü kendilerine verilen görev buydu. Son örneği, uyuşturucu iftirasıydı kirli oyunu bozacağız.
'2,5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira'
- Sosyal desteklerin önemi daha da artırdı. Hayatının idamesi için gereken temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamayan vatandaşlara yardımımız zaten devam ediyor. Gelir seviyesi belirli rakamın altında kalanlara bu sancılı dönemde koruyucu, önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Bunlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
- Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının 2022 kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içi gerçekleştirilecek.
- Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 378 bin 493 kişiyi kapsayan 2,1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşların kış dönemi ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla binin üzerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına aktarılacak ek periyodik payı 2 kat artırarak 450 milyon liraya çıkarak. Sadece kasım ayında bu vakıflara aktarılan kaynak 900 milyon lirayı buldu.
'Halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz'
- Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestliğini ve ailenin korunması hususunu içeren teklifimiz mecliste grubu bulunan partililerle görüşüldü. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi meclise sunmayı planlıyoruz.
- Prensip olarak, temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz. Temennimizde mecliste bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Ancak milletimize sözümüz gereği, meclis denkleminde başka bir mecburiyet çıkarsa onun gereğini yapmanın da boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.