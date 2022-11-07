Erdoğan'dan 'başörtüsü' açıklaması: Halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz

Bu açık hakikate rağmen hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan bir zihniyetin umutsuz çırpınışlarını da ibretle takip ediyoruz. Rabbim kimseyi siyasi, ideolojik ve nefsi bağnazlığı yüzünden kendi ülkesine ve milletine düşmanlık edecek seviyeye düşürmesin. Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan, şubatta satışı başlayacak, mart sonunda yollara çıkacak TOGG'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyoruz.